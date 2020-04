Wie Supermarktblog.com schreibt, sieht es ganz so aus, als entwickele sich die Corona-Krise zum Beschleuniger für Abholinnovationen im deutschen Lebensmittel- und Drogeriehandel. Rewe weitet das Netz seiner Märkte, in denen Kund:innen Online-Einkäufe abholen können, mit so genannten Pop-ups massiv aus. Auch Netto (ohne Hund) und dm kommen auf den Geschmack von Click...

Den vollständigen Artikel lesen ...