Am 13. April konnten wir zuletzt einen Volltreffer mit HeidelbergCement ISIN: DE0006047004 melden und haben getitelt: "HeidelbergCement: Volltreffer! Folgt jetzt der Durchmarsch Richtung 50 Euro?" Danach ging es bergab und der Trade wurde satt in der Gewinnzone ausgestoppt. Nach einem Hoch bei 44,80 Euro brach der Kurs bis auf 37,96 Euro weg und am letzten Freitag gab es eine Gegenbewegung, die Anlass zu einem neuen Trade sein könnte. Der Kurs liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...