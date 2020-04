Da der Ölpreis von West Texas Intermediate (WTI) am Montag unter Null abstürzte, kauften einige Investoren Kaufoptionen in der Hoffnung, dass auf die beispiellose Kurve ein mittelfristiger Aufschwung folgen könnte. Der United States Oil Fund LP, der größte börsengehandelte US-Rohölfonds, handelte am Montag mit 3,5 Millionen Optionskontrakten, von denen ...

