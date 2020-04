Südkorea hat mit Vorsicht auf Berichte reagiert, wonach sich der nordkoreanische Machthaber nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.Seoul - Südkorea hat mit Vorsicht auf Berichte reagiert, wonach sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un nach einer Operation in kritischem Zustand befindet. Es könne nicht bestätigt werden, dass es Anzeichen für ernste Probleme mit der Gesundheit Kims gebe, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. "Auch gibt es keine ungewöhnlichen Aktivitäten in Nordkorea.".

