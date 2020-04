Die neue Mieterin Aldi Suisse AG will ihre auf mehrere Flächen verteilte Filiale auf Ende 2021 eröffnen.Bern - Im Auftrag der Eigentümerin Assetimmo konnte SPG Intercity Zurich eine ca. 1100 m2 grosse, über mehrere Stockwerke verteilte Fläche am Kornhausplatz 7 in Bern vermieten. Neue Mieterin ist die Aldi Suisse AG, die ihre Filiale auf Ende 2021 eröffnen will. SPG Intercity Zurich konnte die Aldi Suisse AG für die Liegenschaft mitten in der Berner Altstadt gewinnen. Ein Zei-chen...

Den vollständigen Artikel lesen ...