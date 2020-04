Mit 10 Megawatt Leistung ist in Japan die weltgrößte Single-Stack Alkali-Wasserelektrolyse-Anlage in Betrieb gegangen. Sie kann in einer Stunde 1.200 Normkubikmeter grünen Wasserstoff produzieren. Der japanische Technologiekonzern Asahi Kasei hat im März den Betrieb eines 10 Megawatt Single-Stack Alkali-Wasserelektrolyseurs im Fukushima Energy Research Field in Japan aufgenommen. Der "Aqualizer" ist laut Firmenangaben das größte Single-Stack System der Welt. Eine Stunde Wasserelektrolyse reicht ...

