Die erste grosse Welle an monströsen Abstürzen wichtiger Konjunkturfrühindikatoren scheint vorüber.Vaduz - Die erste grosse Welle an monströsen Abstürzen wichtiger Konjunkturfrühindikatoren scheint vorüber. Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen auf den höchsten Stand seit Juli 2015. Das ist eine Riesenüberraschung. Die vom ZEW befragten Finanzmarktanalysten dürften dabei unter dem Einfluss der zwischenzeitlich besseren Stimmung an den Märkten gestanden haben. Und es dürfte ein Basiseffekt...

Den vollständigen Artikel lesen ...