Der offizielle Start der Erdbeersaison 2020 wurde von der baden-württembergischen Erdbeerkönigin Anne Obrecht im Erzeugerbetrieb von Franz-Xaver Distelzweig in Nußbach am 20. April begleitet. Eine erste Erdbeer-Anlieferung erfolgte am Obstgroßmarkt Mittelbaden bereits am 7. April 2020. Dies ist somit der früheste Saisonstart seit Beginn der Erdbeerproduktion im...

Den vollständigen Artikel lesen ...