Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bei der Einführung einer Mundschutzpflicht ein gemeinsames Vorgehen und Bund und Ländern angemahnt. "Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln", sagte die Regierungschefin der "Bild".



Schwesig übte zudem Kritik an der Haltung von Kanzlerin Angela Merkel und ihres Kanzleramtschefs Helge Braun (beide CDU). Dieser hatte in einer Runde mit den Kanzleichefs der Länder geäußert, die Masken hätten "Null Einfluss auf das Infektionsgeschehen", berichtet die "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen. "Ich verstehe die Skepsis im Kanzleramt nicht. Der Mundschutz ist eine kleine Einschränkung für mehr Freiheit", so die SPD-Politikerin.