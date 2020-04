Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert eine Entlastung für erwerbstätige Eltern in der Coronakrise. Eltern sollten nach dem Vorbild der Elternzeit-Regelung ihre Arbeitszeit verringern können und dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten, sagte Fratzscher am Mittwoch im RBB-Inforadio.



Auf diese Weise ließen sich Arbeit und Kindererziehung besser unter einen Hut bringen, solange Schulen und Kitas geschlossen sind. Es gehe um über vier Millionen Familien mit kleinen Kindern, die von der Coronakrise besonders betroffen seien, so Fratzscher. Er sei optimistisch, "dass da in den nächsten Wochen eine Lösung kommt, wie man den Familien helfen kann".