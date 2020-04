Das sogenannte "Verbrauchervertrauen" in der Europäischen Union ist im April angesichts der Coronakrise stark gesunken. Das teilte die zuständige Statistik-Abteilung der Europäischen Kommission am Mittwoch mit.



Der von der EU ermittelte Indikator CCI sank in der Euro-Zone um 11,1 Punkte und liegt mit einem Wert von -22,7 nun unter dem Langzeitdurchschnitt von -11,0 Punkten. Auch in der gesamten EU sank der Indikator, und zwar um 11,6 Punkte auf einen Wert von -22,0 Punkten.