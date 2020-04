Wie das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte, stieg die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle auf 148.046, insgesamt wurden 5.094 Todesfälle gemeldet. In Deutschland nahmen die Krankheitsfälle um 2.352 Fälle zu, das sind 1,6% mehr als am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 215 gegenüber 281 am Vortag. Die Zahl der Genesungen ...

