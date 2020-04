Laut den vorläufigen Daten der CME Group ist das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Mittwoch zum fünften Mal in Folge gestiegen, und zwar um rund 3,1K Kontrakte. Das Volumen ging hingegen um mehr als 23K Kontrakte zurück. USD/JPY Konsolidierung unter 108,30 Der USD/JPY baut die konsolidierende Stimmung in dieser Woche angesichts des zunehmenden ...

