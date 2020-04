Um Schweizer Spitäler mit der bestmöglichen Qualität an Schutzgütern zu beliefern, haben Experten von China Integrated und Swiss Centers China die Beschaffung und Logistik sichergestellt.Shanghai - Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Massnahmen: Am 12. und 21. April sind zwei unmfunktionierte Passagierflugzeuge der SWISS, ein Airbus A340 sowie eine Boeing 777, in Zürich und Genf gelandet. An Bord waren dringend benötigte Schutzmasken und Notfallausrüstung aus China. Anfang Mai ist ein weiterer Flug geplant.

