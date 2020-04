Was ist der Zweck eines Unternehmens und wofür ist es verantwortlich?Zürich - Was ist der Zweck eines Unternehmens und wofür ist es verantwortlich? Gewinnmaximierung reicht als Daseinsberechtigung nicht mehr aus. Institutionelle Investoren beurteilen Unternehmen ganzheitlich und integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlageentscheide. Die Regulierungsbehörden erhöhen den Druck zum nachhaltigen Wirtschaften. Mitarbeitende erwarten einen positiven Impact ihres...

