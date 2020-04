Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstagvormittag nach einer stabilen Startphase klar in den roten Bereich abgerutscht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstagvormittag nach einer stabilen Startphase klar in den roten Bereich abgerutscht. Die Konjunktursorgen hätten sich nach schlechten Daten aus der Eurozone verstärkt, heisst es im Handel. Ennet dem Atlantik wird zudem mit grosser Nervosität auf die neusten Arbeitsmarktdaten gewartet (Publikation 14.30 Uhr MEZ). Diese hatten sich zuletzt...

Den vollständigen Artikel lesen ...