Das Wirtschaftsministerium in München hat klargestellt, dass die Förderung nicht auf Eis liegt, sondern nur die Bearbeitung der Anträge vorübergehend ausgesetzt ist. Daher verzögern sich derzeit die Bescheide und die Auszahlung der Zuschüsse für Speichersysteme, die in Kombination mit neuen Photovoltaik-Anlagen installiert werden.Das bayerische Wirtschaftsministerium hat gegenüber pv magazine am Donnerstag klargestellt, dass die Photovoltaik-Speicherförderung des Freistaates nicht ausgesetzt ist. Dieser Eindruck sei durch die Überschrift unsere Meldung vom Monatsanfang suggiert worden. "Tatsächlich ...

