Der «Polymen Fonds Immobilier» realisiert ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite beläuft sich per 31. Dezember 2019 auf 4.33% und die Eigenkapitalrendite auf 4.23%.Zürich - Der «Polymen Fonds Immobilier» realisiert ein gutes Jahresresultat. Die Anlagerendite beläuft sich per 31. Dezember 2019 auf 4.33% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 4.23%. Die steuerbefreite Dividende beträgt CHF 3.15 pro Anteil. Das Total der Erträge beläuft sich am Ende des Geschäftsjahrs (31.12.2019) auf CHF 22'146'180.-, während das Total der...

