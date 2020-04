Das vom britischen Gesundheitsministerium am Donnerstag veröffentlichte Tagesupdate ergab, dass die durch das Coronavirus verursachten Todesfälle in Krankenhäusern am 22. April um 616 auf 18738 angestiegen sind. "Bis zum 23. April um 9 Uhr morgens wurden 583.496 Tests abgeschlossen, mit 23.560 Tests am 22. April. 425.821 Personen wurden getestet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...