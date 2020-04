Der beispiellose Nachfrageeinbruch aufgrund der Covid-19-Krise dürfte nach Ansicht der Strategen der ANZ Bank in naher Zukunft für ein Überangebot am Ölmarkt sorgen. Wichtige Zitate "Wir schätzen einen Nachfrageverlust von 20mb/d im 2. Quartal und sogar noch höher, da in vielen Ländern weiterhin Reisebeschränkungen bestehen. Die Dauer der Abriegelung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...