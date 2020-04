Die METRO AG hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an METRO China an die Wumei Technology Group gegen einen Netto-Barerlös von mehr als 1,5 Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird einen Anteil von 20% an METRO China behalten, um weiterhin in dem hoch attraktiven Markt präsent zu bleiben und an den Vorteilen zu partizipieren. Foto © METRO AG Die...

