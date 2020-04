Die Bilanz der US-Notenbank stieg in dieser Woche von 4,29 Bio. $ in der ersten Märzwoche auf den Rekordwert von 6,62 Bio. $. In den vergangenen Wochen hat die US Zentralbank mit Zinssenkungen und Käufen von unbefristeten Vermögenswerten ein beispielloses Maß an Stimulierungsmaßnahmen ergriffen, um den Kreditfluss aufrechtzuerhalten und so das Vertrauen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...