Der EUR/USD fiel unter 1,0770, dem vorherigen April Tief, und dieser Bruch wird nun bestätigt, da das technische Bild vom Freitag zeigt, dass die Bären in Führung liegen, so FXStreet Analyst Yohay Elam in seinem Briefing. Wichtige Zitate "Das Momentum auf dem Vier-Stunden-Chart ist abwärts gerichtet und der EUR/USD handelt unter den 50, 100 und 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...