Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr den heftigsten Konjunktureinbruch seit Gründung der Bundesrepublik. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf die Frühjahrsprojektion des federführenden Bundeswirtschaftsministeriums, die Ressortchef Peter Altmaier (CDU) in der nächsten Woche vorstellen wird.



Die Wirtschaftsleistung werde demnach 2020 zwischen sechs und sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr schrumpfen. 2021 wird es der Vorausschau zufolge wieder steil nach oben gehen. Das Plus liege dann bei etwas mehr als fünf Prozent, heißt es in der Frühjahrsprojektion. Das bedeute, dass die Wachstumsverluste aus diesem Jahr 2021 noch nicht vollständig ausgeglichen werden, das ist erst 2022 der Fall.