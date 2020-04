Der SMI geht praktisch unverändert bei 9'625,71 Punkten aus dem Handel. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein leichtes Plus von 0,1 Prozent.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt haben am Freitag wohl letztendlich doch die Sorgen überwogen. Denn nach einer erst schwächeren Eröffnung hatte der Leitindex SMI bis zum frühen Nachmittag klar ins Plus gedreht, um dann doch im Minus zu schliessen. Insbesondere die defensiven Nestlé stützten den hiesigen Markt, während andere europäische Börsen deutlich tiefer schlossen.

