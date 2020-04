SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich lehnt eine stille Beteiligung des Bundes an der finanziell angeschlagenen Lufthansa ab. "Wenn Unternehmen wie die Lufthansa aus Steuergeldern Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen, müssen auch Mitspracherechte für den Bund gewährleistet sein", sagte er der "Bild" (Samstagausgabe).



"Das ist schon aus Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unerlässlich." Der Sozialdemokrat geht damit auf Konfrontationskurs mit Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der sich eine stille Beteiligung der Bundesregierung wünscht, um die Airline zu retten. Die Lufthansa ist wegen der Corona-Pandemie zuletzt in finanzielle Probleme geraten, das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte der "Bild" am Freitag, dass derzeit Verhandlungen über mögliche Staatshilfen mit dem Konzern geführt würden.

