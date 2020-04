In der vergangenen Woche nach dem Osterfest, berichteten Packer in Sachsen von sehr schwachem Absatz. Die aktuelle Woche beginnt mit ruhiger Nachfrage. Endkonsumenten scheinen noch von den angehäuften Vorräten zu zehren oder andere Nahrungsmittel zu bevorzugen. Noch haben heimische Packer ausreichende deutsche Kühlhausware in guter Qualität zur Verfügung. Bildquelle:...

