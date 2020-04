In einem Interview mit dem DLF-Radio sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag: "Ich empfehle, die Coronavirus-Beschränkungen sehr vorsichtig zu lockern". Zusätzliche Kommentare Wir streben an, die Schuldenquote wieder unter 60% zu senken. Unternehmen wie Lufthansa müssen die Chance bekommen, wieder profitabel zu werden. Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...