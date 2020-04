++ Italien plant die Lockerung des Lockdowns ++ Spanien und Großbritannien könnten bald eine Entscheidung treffen ++ BIP-Bericht aus den USA wird in dieser Woche veröffentlicht ++Wie üblich ist der makroökonomische Kalender am Montag recht leer, wobei heute nur eine Veröffentlichung vorgesehen ist: Der Herstellungsindex der Dallas Fed für April (16:30 Uhr). Er dürfte jedoch keine großen Auswirkungen auf die Märkte haben. Weitere interessante Daten werden in der zweiten Hälfte der Woche ...

