FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.04.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (8000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RESUMES IG GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 860 PENCE - CITIGROUP CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 2750 (2800) P - 'SELL' - CITIGROUP RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 130 (124) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2690 (3340) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK REINITIATES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 45 PENCE - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN TO 'SELL' - TARGET 40 (125) PENCE - GOLDMAN CUTS MELROSE INDUSTRIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 100 (130) PENCE - HSBC CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1410 (1915) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CLOSE BROTHERS TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 800 (1410) P - JEFFERIES CUTS GLENCORE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 150 (175) PENCE - JEFFERIES CUTS ONESAVINGS BANK PRICE TARGET TO 410 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 400 (680) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 80 (90) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2350 (2175) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 740 (725) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RESUMES HALFORDS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 200 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 250 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MS RAISES BAE SYSTEMS TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - PT 625 (685) PENCE - ODDO BHF RAISES DIAGEO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3130 (2480) PENCE - RBC CUTS DUNELM GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 950 (900) PENCE - RBC CUTS JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 800 (1550) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 40 (130) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 175 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 70 (90) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob