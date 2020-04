Die Anleger haben am Freitag zum fünften Mal in Folge ihre Open-Interest-Positionen an den Rohöl-Futures-Märkten reduziert, diesmal um rund 17,9K Kontrakte, so die Daten der CME Group. WTI: Tür für weitere Verluste ist offen Mit der positiven Sitzung am Freitag stiegen die Preise für West Texas Intermediate im Zusammenhang mit einem abnehmenden Open ...

