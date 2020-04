DXY erweitert die Korrektur nach unten bis in den Bereich unter 100,00 Weiter südlich taucht der 55-Tage-SMA nahe 99,30 auf Die Abwärtsdynamik des DXY hat seit Freitag an Kraft gewonnen und den Index gezwungen, unter die psychologisch dreistellige Unterstützung zu sinken. Wenn der Verkaufsimpuls an Fahrt gewinnt, dann liegt die nächste Zwischenunterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...