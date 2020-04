Die Transformation des globalen Energiesektors ist in vollem Gange - und damit auch der Wettlauf um den Zukunftsmarkt der Energiewendetechnologien.Zürich - Die Zukunft der Energie ist erneuerbar, elektrisch und digital vernetzt. Die Transformation des globalen Energiesektors ist in vollem Gange - und damit auch der Wettlauf um den Zukunftsmarkt der Energiewendetechnologien. Mit der Smart Energy Strategie von RobecoSAM können Anleger am Wachstumspotenzial der Technologieführer und innovativen Gewinnern dieser globalen Revolution...

Den vollständigen Artikel lesen ...