Die Devisenstrategen der UOB Group schließen nicht aus, dass der USD/CNH in den nächsten Wochen auf 7,0370 zurückfallen könnte. Wichtige Zitate 24-Stunden-Prognose: "Der USD handelte am vergangenen Freitag zwischen 7,0836 und 7,0983 und damit in einer engeren Spanne als unserer erwarteten Spanne von 7,0850/7,1050. Die Ausgangslage hat sich etwas abgeschwächt, ...

