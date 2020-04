Wie im Dezember 2019 angekündigt übernimmt Martin Jara als CEO Schweiz per 1. Mai 2020 die Leitung des Schweizer Geschäfts von Helvetia.Basel - Wie im Dezember 2019 angekündigt übernimmt Martin Jara als CEO Schweiz per 1. Mai 2020 die Leitung des Schweizer Geschäfts von Helvetia. In der Geschäftsleitung Schweiz wird ergänzend zu den bisherigen Einheiten der Bereich Kunden- & Marktmanagement unter der Leitung von Martin Tschopp geschaffen. Hedwig Ulmer Busenhart übernimmt ab 1. Juli 2020 die Leitung des Bereichs...

