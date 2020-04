Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI überschritt dabei zeitweise die Marke von 9'800 Punkten, die er letztmals Anfang März gesehen hatte - also vor dem grossen Corona-Absturz. Positive Vorgaben aus den USA und Hoffnungen auf weitere Corona-Lockerungen sorgen am Markt für Zuversicht.

