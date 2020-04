Vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden Wirtschaftslage erwartet Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income, keine neuen Massnahmen von den Zentralbanken.Frankfurt - Vor dem Hintergrund einer sich verschlechternden Wirtschaftslage und zunehmender Marktspannungen erwartet Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income, keine neuen Massnahmen von den Zentralbanken. Sowohl das FOMC als auch die EZB dürften ihre jeweiligen Sitzungen nutzen, die Auswirkungen der bisher ergriffenen Massnahmen zu bewerten. Ein aussergewöhnlich hohes Mass an...

Den vollständigen Artikel lesen ...