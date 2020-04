Oberösterreich oder Bayern? BlueSky Energy plant eine neue Zellfabrik in Europa. Die Standortverlegung von China soll Transportzeiten reduzieren, Lieferengpässe minimieren und sie soll es ermöglichen, flexibel auf kurzfristige Marktanforderungen reagieren. Der österreichische Stromspeicherspezialist BlueSky Energy will die Batteriezellen für seine Greenrock-Salzwasserspeicher ab 2021 in Oberösterreich oder Bayern fertigen. Die Standortentscheidung fällt spätestens im Juni. Der Aufbau der Produktion ...

