Mit der Reform der Bauordnung will die österreichische Hauptstadt die Verpflichtung zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf Wohngebäude und Bildungsbauten ausweiten. Wenn die Dächer nicht geeignet sind, muss ein System auf einer Ersatzfläche errichtet werden.Der Wiener Stadtrat will mit der Novelle der Bauordnung die österreichische Hauptstadt grüner und digitaler machen. Photovoltaik-Dachanlagen sollen dabei zum Standard werden und den Ausstieg aus den fossilen Energien beschleunigen. "Mit dieser Reform der Bauordnung drehen wir in der Stadt an Schrauben, um Wien optimal auf die Chancen ...

