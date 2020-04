Der Deutsche Philologenverband hat die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz kritisiert, alle Schüler möglichst bis vor Beginn der Sommerferien zumindest tageweise wieder in die Schulen zurückkehren zu lassen. "Dass Lehrer jetzt Digital- und Präsenzunterricht geben sollen, ist eine große Herausforderung", sagte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, der "Bild-Zeitung" (Mittwochsausgabe).



Aus Sicht des Verbandes fehlt es dafür bereits an der nötigen technischen Ausstattung. "Wie soll das funktionieren, wenn die meisten Lehrer noch nicht mal Dienst-E-Mail-Adressen und Dienst-Computer bekommen haben?", so Lin-Klitzing.

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken