Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag weiter an Boden gut gemacht und den Handel erneut mit einem plus abgeschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag weiter an Boden gut gemacht und den Handel erneut mit einem plus abgeschlossen. Die Erholung hatte jedoch in der zweiten Handelshälfte deutlich an Schwung verloren und der Leitindex SMI konnte die Marke von 9'900 Punkten bis Handelsschluss nicht verteidigen. Druck auf den Gesamtmarkt übten die Papiere des Pharmaschwergewichts Novartis...

