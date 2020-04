Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat Aussagen des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) über Leben und Sterben älterer Menschen in der Coronakrise kritisiert. "Unsere Verfassung ist eindeutig: Menschenwürde heißt auch, dass die Gesundheit jedes Menschen geschützt wird. Egal, wie alt wir sind", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben).



Palmer hatte zuvor erneut Lockerungen verlangt und das weltweite Herunterfahren der Wirtschaft als großen Fehler bezeichnet. "Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen", so der Tübinger Oberbürgermeister. Der Armutsschock, der aus der weltweiten Zerstörung der Wirtschaft entstehe, bringe nach Einschätzung der Vereinten Nationen hingegen Millionen Kinder ums Leben.

