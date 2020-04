Der EUR/MXN wird in der Nähe seines Allzeithochs bei 27,353 gehandelt. Oberhalb dieser Kursmarke liegt die psychologisch wichtige Marke von 30,0000, so die Commerzbank. Wichtige Zitate "Der EUR/MXN wird in der Nähe seines Allzeithochs bei 27,3530 gehandelt, das im April erreicht wurde. Ein Tagesschluskurs oberhalb dieser Kursmarke würde den Weg frei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...