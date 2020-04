Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen ist in den Vereinigten Staaten auf insgesamt 1.003.625 angestiegen. Das geht aus Daten der Johns Hopkins University im US-Bundesstaat Baltimore vom Dienstag hervor.



Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in den USA den Daten zufolge auf 57.608. Die Millionenmetropole New York City an der US-Ostküste ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Allein in New York City starben laut den Angaben der Johns Hopkins University insgesamt 17.682 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19.

