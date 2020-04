Der Dow schliesst 0,13 Prozent niedriger auf 24'101,55 Punkten.New York - Der Aufwärtsdrang an den US-Börsen hat am Dienstag merklich nachgelassen. Hatte der Dow Jones Industrial im frühen Handel noch um 1,56 Prozent auf den höchsten Stand seit sieben Wochen zugelegt, so schmolz der Gewinn am Ende komplett ab. Der Dow schloss 0,13 Prozent niedriger auf 24 101,55 Punkten. Gegenwind kam von der Konjunktur: Die Verbraucherstimmung brach im April wegen der...

