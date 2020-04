Für die Weiterverarbeitung in Gastronomieküchen eignet sich grosskalibriges Gemüse besonders gut. Aufgrund der Restaurantschliessungen gibt es aktuell kaum mehr eine Nachfrage nach dem Gemüse in Übergrösse. Es findet jetzt via Detailhandel Einzug in Privathaushalt, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Wer in den letzten...

Den vollständigen Artikel lesen ...