Das niederländische Landwirtschaftsministerium schnürt einen Notfonds für den Zierpflanzen- und Gartenbau in Höhe von 600 Millionen Euro und will den Unternehmen 70 Prozent des Umsatzschadens ersetzen. Bildquelle: Shutterstock.com "Mit dem am 16. April 2020 gestarteten Bürgschaftsprogramm der Landwirtschaftlichen Rentenbank ist zwar endlich unsere Forderung nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...