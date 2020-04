Am Donnerstag, den 16.04.2020 konnte Birger Exner, Marketingleiter der BEHR AG, ein ganz besonderes Päckchen in Empfang nehmen: Um den großen Gemüsebaubetrieb aus ihrer Region in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen, haben 10 Landfrauen der Landfrauen Brackel-Hanstedt in nur 2 Wochen 300 Gesichtsmasken für die Erntehelfer der Firma BEHR genäht. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...