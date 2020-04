Der aktuelle CFO von Warteck Invest tritt im Herbst die Nachfolge von Manuel Itten an.Luzern - Der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG hat Stefan Hilber (1981) zum neuen CFO von Mobimo ernannt. Hilber wird im Herbst 2020 die Nachfolge von Manuel Itten antreten. Stefan Hilber stieg nach seinem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance an der Universität Zürich bei der KPMG AG in Zürich im Bereich Audit Financial Services ein und absolvierte parallel dazu...

