Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten am Dienstag um 69K Kontrakte gestiegen ist.das Volumen bewegte sich in die gleiche Richtung, da es mit 672,8K Kontrakten den zweiten Tag in Folge zulegte. WTI bleibt unter starkem Verkaufsdruck Der Preis für das Barrel WTI ist am Dienstag zusammen mit dem Open ...

Den vollständigen Artikel lesen ...